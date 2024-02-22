Ева Лонгория снимется в четвертом сезоне сериала «Убийства в одном здании»

Американская актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», снимется в четвертом сезоне «Убийств в одном здании». Об этом сообщил Deadline.

Какая роль достанется Лонгории, держится в секрете. Также создатели шоу не раскрывают сюжет будущих эпизодов, но он будет развиваться вокруг расследования убийства Сазз Патаки — ее в сериале сыграла Джейн Линч.

Президент Disney Television Group Крейг Эрвич раскрыл, что трио главных героев в исполнении Мартина Шорта, Стива Мартина и Селены Гомес отправятся в новом сезоне в поездку в Лос-Анджелес.

Оттуда они вновь вернутся в «Арконию», чтобы раскрыть правду об убийстве Патаки — дублера персонажа Мартина, Чарльза. Героиня Лонгории, по данным СМИ, станет важной частью расследования.

Также известно, что зрители вновь увидят Мерил Стрип в образе Лоретты Деркин. Кроме того, к актерскому составу шоу присоединится Молли Шеннон («Белый лотос», «Уилл и Грейс») — она сыграет влиятельную бизнесвумен из Лос-Анджелеса.

Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.