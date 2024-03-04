Наследники Шинейд О’Коннор потребовали от Трампа прекратить использование ее песен на митингах

Сегодня в 16:37
Фото: Thesupermat

Представители Шинейд О’Коннор и лейбл Chrysalis Records осудили использование музыки певицы на предвыборных митингах Дональда Трампа, передает Variety. На прошлой неделе республиканец включал ее песню «Nothing Compares 2 U» на встречах с избирателями в Мэриленде и Северной Каролине.

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд испытала бы отвращение, обиду и оскорбление, если бы ее труд был искажен таким образом кем‑то, кого она сама называла „библейским дьяволом“. Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать ее музыку», — говорится в заявлении наследников О’Коннор.

Ранее Адель, Aerosmith, The Beatles, Элтон Джон, The Rolling Stones, Queen, Том Петти, наследники Принса и Village People требовали от Трампа не использовать их музыку в своих политических целях.

Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет в июле 2023 года. Годом ранее она сообщала в соцсетях о намерении совершить самоубийство.

Ирландская певица работала над новым альбомом перед смертью, ей оставалось завершить один трек. Она оставила детям инструкции на случай своей смерти.

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