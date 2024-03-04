Наследники Шинейд О’Коннор потребовали от Трампа прекратить использование ее песен на митингах

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд испытала бы отвращение, обиду и оскорбление, если бы ее труд был искажен таким образом кем‑то, кого она сама называла „библейским дьяволом“. Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать ее музыку», — говорится в заявлении наследников О’Коннор.