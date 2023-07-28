«Позвоните бухгалтеру»: Шинейд О’Коннор оставила детям инструкции на случай своей смерти

Ирландская певица Шинейд О’Коннор, скончавшаяся 26 июля, оставила детям инструкции на случай своей смерти. Об этом она рассказывала в журнале People в 2021 году.
В интервью она заявила, что неоднократно говорила своим детям, как важно защитить свое творчество и деньги после смерти. «Когда артисты мертвы, они гораздо ценнее, чем когда они живы», — говорила О’Коннор, приводя в пример рэпера 2Pac, который после своей смерти в 1996 году выпустил гораздо больше альбомов, чем когда был жив.
Певица считала отвратительными действия звукозаписывающих компаний. «Я всегда говорила своим детям с самого раннего детства: „Если ваша мама завтра умрет, прежде чем звонить в 911, позвоните моему бухгалтеру и убедитесь, что звукозаписывающие компании не начнут выпускать мои альбомы и не скажут, где деньги“».
В интервью People О’Коннор поделилась своим отвращением к тому, как звукозаписывающие компании обращались с творчеством Принса после его смерти в 2016 году. «Они насилуют его архив. <…> У всех музыкантов есть песни, за которые им стыдно. Мы не хотим, чтобы их кто‑то слышал», — говорила певица.
Rolling Stone писал, что на момент смерти Принса в его архиве находились тысячи неизданных записей и демо-версий. Некоторые из них, включая альбом 2021 года «Welcome 2 America», были выпущены наследниками музыканта.
Тогда О’Коннор поделилась мнением, что Принсу было бы неприятно услышать свой хит 1984 года «Let’s Go Crazy» в рекламе. «Это песня о дружбе и любви, а не о материальных вещах в жизни. Это песня о том, что „Слушай, мы можем умереть в любой момент. Давайте любить друг друга и ценить“. Я думаю, что он в гробу перевернется от того, если ее используют для продажи кредитной карты».
Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. В январе 2022 года ее госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство. У певицы осталось трое детей — Джейк Ройсин и Иешуа. Ее сын Шейн в возрасте 17 лет покончил жизнь самоубийством в 2022 году.