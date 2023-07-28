«Позвоните бухгалтеру»: Шинейд О’Коннор оставила детям инструкции на случай своей смерти

Тогда О’Коннор поделилась мнением, что Принсу было бы неприятно услышать свой хит 1984 года «Let’s Go Crazy» в рекламе. «Это песня о дружбе и любви, а не о материальных вещах в жизни. Это песня о том, что „Слушай, мы можем умереть в любой момент. Давайте любить друг друга и ценить“. Я думаю, что он в гробу перевернется от того, если ее используют для продажи кредитной карты».