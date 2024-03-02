Минюст внес «движение ЛГБТ» в реестр экстремистских организаций

В феврале один из авторов закона, депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, за какой внешний вид могут привлечь к ответственности. Если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала, то его могут увидеть дети, а значит, он нарушает закон, заявил он.