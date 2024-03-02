Минюст внес «движение ЛГБТ» в реестр экстремистских организаций

Сегодня в 20:12

Минюст РФ внес «международное движение ЛГБТ» в реестр экстремистских организаций по решению Верховного суда. Экстремистскими также признаны его «структурные подразделения», следует с сайта ведомства.

Решение о признании «движения ЛГБТ» экстремистским принято судом 30 ноября 2023 года. Из документа, который был предоставлен участникам судебного процесса, следует, что оно существует на территории РФ с 1984 года.

Иск Минюста рассматривался в закрытом режиме и без присутствия ответчика.

В конце 2022 года в силу вступил закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

В феврале один из авторов закона, депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, за какой внешний вид могут привлечь к ответственности. Если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала, то его могут увидеть дети, а значит, он нарушает закон, заявил он.

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