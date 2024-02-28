Дени Вильнев рассказал, зачем и как скрывал участие Ани Тейлор-Джой в сиквеле «Дюны»

Режиссер сиквела «Дюны» Дени Вильев объяснил, зачем скрывал участие Ани Тейлор-Джой и как ему удалось сохранить тайну в «самом сплетничающем городе на Земле» — Голливуде. Об этом он рассказал в интервью с The Hollywood Reporter.
Вильневу стало интересно, как долго получится держать в тайне съемки Тейлор-Джой, поэтому он решился на эксперимент. «У нас была специальная команда, с которой мы в условиях сверхсекретности ездили в Африку, чтобы снять сцены с участием Ани», — поделился постановщик.
Режиссер «Дюны-2» захотел «до премьеры подарить зрителям сюрприз, что‑то вроде подарка для фанатов». Актриса действительно стала неожиданностью на премьере сиквела в Лондоне.
Критики, посмотревшие «Часть вторую», уже рассказали, какая роль досталась Тейлор-Джой. Она сыграла сестру Пола Атрейдеса Алию, которая на момент событий фильма еще не родилась. Она появляется в видениях и стоит напротив главного героя, ее персонаж эпизодический.
«Дюна-2» появится в зарубежных кинотеатрах 1 марта. Вильнев мечтает снять третью часть франшизы, но перед этим хочет взять перерыв на другую картину.