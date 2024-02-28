Дени Вильнев рассказал, зачем и как скрывал участие Ани Тейлор-Джой в сиквеле «Дюны»

Вильневу стало интересно, как долго получится держать в тайне съемки Тейлор-Джой, поэтому он решился на эксперимент. «У нас была специальная команда, с которой мы в условиях сверхсекретности ездили в Африку, чтобы снять сцены с участием Ани», — поделился постановщик.