«„Дюна-2“ чертовски впечатляет. Вильнев создал поистине фантастические моменты. Остин Батлер показал настоящее перевоплощение (и это не говоря о гриме). Очень трогательный финал. Немного затянуто? Да. Я забыл об увиденном на следующий день? Да. Тем не менее это будет масштабным [событием]».

Грегори Эллвуд The Playlist