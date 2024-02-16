«Более грандиозный и гораздо интимнее»: понравилась ли критикам «Дюна-2» — собрали первые отзывы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:49
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

В Лондоне состоялся премьерный показ фильма «Дюна-2», снятый Дени Вильневом. «Афиша Daily» собрала реакции зрителей, которым повезло первыми увидеть продолжение франшизы.

Если вкратце, критики осыпали «Дюну-2» похвалами за ансамбль актеров и захватывающие дух визуальные эффекты. По их словам, в фильме полно батальных сцен, которые могут посоперничать с «Властелином Колец: Две крепости» Питера Джексона.

«„Дюна-2“ чертовски впечатляет. Вильнев создал поистине фантастические моменты. Остин Батлер показал настоящее перевоплощение (и это не говоря о гриме). Очень трогательный финал. Немного затянуто? Да. Я забыл об увиденном на следующий день? Да. Тем не менее это будет масштабным [событием]».
Грегори Эллвуд
The Playlist

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«Это триумф. [Сиквел] еще более грандиозный, чем первая [„Дюна“], но гораздо более интимный: Дени Вильневу удалось превратить более отталкивающую вторую половину книги в захватывающую, насыщенную действием эпопею. Боевые сцены на уровне „Двух крепостей“. Зендая — звезда».
Хоай-Тран Буи
Inverse

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«Первая „Дюна“ меня смутила. „Дюна-2“ феноменальна. Она наверху топа вместе с лучшими научно-фантастическими фильмами, которые я когда‑либо видел. Я хочу покататься на песчаном черве».
Майк Райан
Uproxx

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«Не удивительно, что мне очень понравилась „Дюна-2“. Невероятное кино. Блестящий результат. Весь актерский состав был великолепен. Моя единственная жалоба: хотелось бы, чтобы фильм был длиннее. Не шучу. Продолжительность фильма 2 часа 40 минут (?), и я был бы рад посмотреть еще один час».
Стивен Вайнтрауб
Collider

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«„Боже мой, ‚Дюна-2‘ так хороша“, — это то, что я написал вчера самому главному фанату „Дюны“ в моей жизни — моему отцу — после просмотра „Дюны-2“. Я в восторге, сиквел даже лучше первой части, и она мне очень понравилась!»
Кэти Уолш
Tribune

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«Это гигантская эпопея, мастер-класс ремесел — от исключительных кадров [оператора] Грега Фрейзера до великолепного построения мира [художником-постановщиком] Патрисом Верметтом. Дени Вильнев создал выдающуюся работу, сняв один из лучших научно-фантастических фильмов для будущих поколений».
Джаз Тангчай
Variety

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«„Дюна: Часть вторая“ — это „Империя наносит ответный удар“ Дени Вильнева и „Лоуренс Аравийский“. Научно-фантастическая опера, грандиозная не только по масштабу, но и по гипнотизирующей и эмоционально разрушительной истории. Остин Батлер станет темой для разговоров для многих, но именно из‑за Тимоте Шаламе моя челюсть отвисла».
Дэвид Гонсалес

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«Некоторые визуальные эффекты в „Дюне-2“ настолько меня поразили, что, кажется, ко мне пришло понимание, что все чувствовали, впервые увидев „Звездные войны“ в 1977 году. Временами это просто невероятно».
Брэндон Дэвис

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«„Дюна-2“ не похожа ни на что, что мы видели раньше, но все же выглядит знакомой. В ней впечатляет использование партитуры и звука, а также перевоплощения Тимоте Шаламе и Остина Батлера. Прилив адреналина кинематографических масштабов».
Джози Мари

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«Дюна-2» стартует в зарубежном прокате 1 марта. Она стала самой длинной картиной Вильнева. Судя по отзывам, режиссер не соврал, когда обещал больше экшна в продолжении.

Накануне на премьере «Дюны-2» в Лондоне неожиданно появилась Аня Тейлор-Джой. Variety подтвердил слухи, что она сыграла одну из главных ролей. В сети предполагают, что ей досталась роль младшей сестры Пола Атрейдеса Алии.

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