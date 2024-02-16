В Лондоне состоялся премьерный показ фильма «Дюна-2», снятый Дени Вильневом. «Афиша Daily» собрала реакции зрителей, которым повезло первыми увидеть продолжение франшизы.
Если вкратце, критики осыпали «Дюну-2» похвалами за ансамбль актеров и захватывающие дух визуальные эффекты. По их словам, в фильме полно батальных сцен, которые могут посоперничать с «Властелином Колец: Две крепости» Питера Джексона.
«Дюна-2» стартует в зарубежном прокате 1 марта. Она стала самой длинной картиной Вильнева. Судя по отзывам, режиссер не соврал, когда обещал больше экшна в продолжении.
Накануне на премьере «Дюны-2» в Лондоне неожиданно появилась Аня Тейлор-Джой. Variety подтвердил слухи, что она сыграла одну из главных ролей. В сети предполагают, что ей досталась роль младшей сестры Пола Атрейдеса Алии.