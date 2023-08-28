Дени Вильнев мечтает снять третью часть «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев, снявший первую и вторую часть «Дюны», рассчитывает сделать еще один сиквел. Об этом он рассказал в интервью Empire Online.
По словам режиссера, он мечтает продолжить исследование пустынной планеты, созданной писателем Фрэнком Гербертом. И если студии Warner Bros. и Legendary Entertainment дадут зеленый свет, мы увидим «Дюну-3».
«Если мне удастся сделать трилогию, это будет мечта», — сказал Вильнев.
Он добавил, что его экранизация будет максимально близка к оригинальной идее Фрэнка Герберта.
«[Роман Герберта] „Мессия Дюны“ был написан в ответ на запрос читателей, которые воспринимали Пола Атрейдеса как героя. Это не то, чего хотел [писатель]. И моя адаптация ближе к его идее», — рассказал в интервью режиссер.
Первая «Дюна» Дени Вильнева вышла в сентябре 2021 года. Она была снята по первой части из цикла научно-фантастических романов Фрэнка Герберта о песчаной планете Арракис и рассказывала о ее жителях и борьбе за невероятно ценный ресурс меланж. Картина собрала более 402 млн долларов в мировом прокате, несмотря на выход в период еще действующих коронавирусных ограничений и одновременный цифровой релиз на платформе HBO Max.
Премьера «Дюны-2» запланирована на 15 марта 2024-го. Фильм расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Впервые к франшизе присоединились Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.