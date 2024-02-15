Аня Тейлор-Джой втайне сыграла одну из главных ролей в «Дюне-2». Она побывала на премьере в Лондоне

Издание утверждает, что Тейлор-Джой действительно появляется в фильме, но какая именно роль ей досталась, кроме как ключевая, не уточняет. Актриса позировала перед фотокамерами вместе с исполнителями главный ролей Тимоти Шаламе и Зендаей.