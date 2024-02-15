Аня Тейлор-Джой втайне сыграла одну из главных ролей в «Дюне-2». Она побывала на премьере в Лондоне

Аня Тейлор-Джой появилась на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне. Актриса сыграла одну из главных ролей в продолжении франшизы, сообщает Variety.
За несколько дней до этого в соцсетях заметили, что портал Letterboxd добавил «Дюну-2» в список фильмов с Тейлор-Джой. Однако позже строчка пропала со страницы актрисы, но скриншоты остались.
Издание утверждает, что Тейлор-Джой действительно появляется в фильме, но какая именно роль ей досталась, кроме как ключевая, не уточняет. Актриса позировала перед фотокамерами вместе с исполнителями главный ролей Тимоти Шаламе и Зендаей.
«Дюна: Часть вторая» стартует в зарубежном прокате 1 марта. В фильме также снялись Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Остин Батлер и Дэйв Баутиста.
24 мая на экраны выйдет спин-офф фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», в котором персонажа Фуриосу сыграла Тейлор-Джой. Ранее вышел первый трейлер ленты.