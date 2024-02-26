Автора мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна заочно арестовали за фейки об армии

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал художника-аниматора Павла Мунтяна, известного как автора веб-сериала Mr. Freeman. Об этом сообщил ТАСС.
Мунтяну избрали такую меру пресечения по делу о фейках про российскую армию. По мнению суда, мультипликатор должен быть заочно арестован на два месяца после его задержания или экстрадиции в Россию.
В данный момент Мунтян находится за пределами страны. По данным следствия, художник поддерживал Вооруженные силы Украины после начала военной операции и распространял заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ.
Он выступает фигурантом уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Мунтяну вменяют распространение фейков о российских военных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
По данным Baza, поводом для возбуждения дела стал пост про Бучу, опубликованный в телеграм-канале Мунтяна в апреле 2022 года. В этой публикации мультипликатор утверждал, что российские военные расстреляли 280 местных жителей.
По второй части статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) Мунтяну может грозить до 10 лет лишения свободы.
В апреле Минюст включил Павла Мунтяна в список иноагентов. В декабре аниматора оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России.
*Павел Мунтян внесен Минюстом РФ в реестр иностранным агентов.