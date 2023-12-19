На автора мультсериала «Mr. Freeman» составили протокол о дискредитации армии

В отношении мультипликатора Павла Мунтяна*, автора анимационного сериала «Mr. Freeman», составили протокол о дискредитации Российской армии. Об этом стало известно из картотеки Мосгорсуда.
Протокол поступил в Хорошевский суд Москвы. Там его рассмотрит судья Татьяна Бабенкова. Дата заседания пока не назначена. Мунтяну* грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.
Обвинение против аниматора составила Таганская межрайонная прокуратура. В связи с чем оно выдвинуто, неясно.
Ранее Baza утверждала, что против Мунтяна* завели уголовное дело по статье о фейках про Российскую армию. Поводом для преследования художника, как заявил источник, стал пост про Бучу в телеграм-канале.
В апреле Минюст включил Павла Мунтяна в список иноагентов. На данный момент он находится не в России.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.