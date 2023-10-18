Baza: на создателя проекта «Mr. Freeman» завели уголовное дело о фейках про ВС России

Против мультипликатора Павла Мунтяна*, наиболее известного как создатель анимационного веб-сериала «Mr. Freeman», завели уголовное дело по статье о фейках про Вооруженные силы РФ. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным Baza, поводом для возбуждения дела стал пост про Бучу, опубликованный в телеграм-канале Мунтяна в апреле 2022 года. В этой публикации мультипликатор утверждал, что российские военные расстреляли 280 местных жителей.
По второй части статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) Мунтяну может грозить до 10 лет лишения свободы.
В апреле Минюст включил Павла Мунтяна в список иноагентов. На данный момент он находится не в России.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.