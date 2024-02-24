Охват Telegram обогнал «ВКонтакте» и YouTube в РФ

Среднесуточный охват Telegram в РФ достиг 47%, передает РБК данные Mediascope. Почти половина населения страны хотя бы раз в день заходит в мессенджер, добавило издание.

Telegram обогнал по охвату «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%), «Дзен» (27%), TikTok (26%) и Wildberries (23%). Впереди него WhatsАpp* (67%), «Яндекс» (56%) и Google (53%).

В 2021 году Telegram обогнал WhatsApp по объему мобильного трафика в большинстве субъектов РФ, в частности, в Москве, Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае и Чувашии.

Уже в 2023-м Telegram впервые обогнал WhatsApp по объемам пользовательского трафика в стране. «За счет большого количества каналов это уже полноценное медиа. Также Telegram — это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров, инфлюэнсеров», — говорила главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Мария Сайкина.

В начале прошлого года основатель Telegram Павел Дуров объявил свой продукт вторым по популярности мессенджером в мире. За период с 2018-го по 2023-й Telegram обогнал по популярности Facebook Messenger* и на тот момент уступал только WhatsApp.

* WhatsApp и Facebook Messenger принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.