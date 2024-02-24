«Лед-3» стал пятым российским фильмом, заработавшим более 1 млрд рублей в этом году

Финал спортивной драмы «Лед» собрал более 1 млрд рублей в российском прокате, следует с сайта ЕАИС. Фильм появился в кинотеатрах 14 февраля.

«Лед-3» стал пятым фильмом, собравшим в прокате РФ более миллиарда рублей. До него отметку в миллиард преодолели «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и Пуп Земли» и «Мастер и Маргарита».

За первый уик-энд «Лед-3» заработал более 512,2 млн рублей, за второй — 260,2 млн. Предпродажи и день премьеры принесли создателям 73,8 млн и 153 млн рублей соответственно.

«Лед-3» рассказывает о повзрослевшей дочери Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина, которую тоже зовут Надя. Она, так же, как и мать, стала фигуристкой и мечтает о Кубке льда, но отец против ее спортивной карьеры.

В ролях Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров и другие. Режиссером «Льда-3» стал Юрий Хмельницкий — это его дебют в полном метре. Первую часть снимал Олег Трофим, который перешел во франшизу «Майор Гром», а вторую — Жора Крыжовников.