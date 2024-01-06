«Холоп-2» заработал более 2 млрд рублей за шесть дней в прокате

Кассовые сборы комедии Клима Шипенко «Холоп-2» превысили 2 млрд рубле за шесть дней в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.
Сиквел комедии Клима Шипенко появился в кинотеатрах 1 января 2024 года. В день премьеры картина заработала 314,6 млн рублей, что стало рекордом для первоянварского старта.
Новая работа Шипенко стала девятым российским фильмом, собравшим более 2 млрд в отечественном прокате. В сиквеле к актерам из первой части — Милошу Биковичу, Ивану Охлобыстину, Александру Самойленко и Марии Мироновой — присоединились Аглая Тарасова и Наталья Рогожкина.