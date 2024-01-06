«Холоп-2» заработал более 2 млрд рублей за шесть дней в прокате

Также в лидерах новогоднего проката — приключенческий мюзикл «Бременские музыканты». Он преодолел отметку в 1 млрд рублей 4 января — спустя 3 дня с момента премьеры. По состоянию на утро 6 января ремейк популярного советского мультфильма от режиссера Алексея Нужного заработал 1,45 млрд рублей.