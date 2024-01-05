«Бременские музыканты» собрали в прокате более 1 млрд рублей

Сборы приключенческого мюзикла «Бременские музыканты» в российском прокате превысили 1 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте ЕАИС.
Отметку в 1 млрд картина преодолела 4 января — спустя 3 дня с момента премьеры. По состоянию на 5 января, ремейк популярного советского мультфильма от режиссера Алексея Нужного заработал почти 1,25 млрд рублей.
«Бременские музыканты» стали вторым фильмом, который собрал 1 млрд рублей за три дня проката в 2024 году. Ранее эту планку взяла лента «Холоп 2», сиквел комедии Клима Шипенко, которая была признана самым кассовым российским фильмом в истории.
Таким образом, мюзикл Нужного стал 23-м российским фильмом, который заработал в отечественном прокате более 1 млрд рублей. В актерский состав картины вошли Тихон Жизневский, Валентина Ляпин, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и другие.