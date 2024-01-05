«Бременские музыканты» собрали в прокате более 1 млрд рублей

«Бременские музыканты» стали вторым фильмом, который собрал 1 млрд рублей за три дня проката в 2024 году. Ранее эту планку взяла лента «Холоп 2», сиквел комедии Клима Шипенко, которая была признана самым кассовым российским фильмом в истории.