Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате почти 1 млрд рублей

Некоторые Z-активисты потребовали запретить прокат «Мастера и Маргариты» в России. Движение «Зов народа» направило обращение в Следственный комитет и ФСБ с просьбой возбудить в отношении Локшина уголовное дело за фейки о Российской армии, а также внести его в список экстремистов и террористов.