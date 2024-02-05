Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате почти 1 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина приблизились к 1 млрд рублей по итогам второго уик-энда, передает Forbes со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
На момент выхода новости лента заработала в прокате более 985 млн рублей. Премьера картины состоялась 25 января. В первый уик-энд, с 1 по 4 февраля, она стала лидером проката. Фильм заработал 392 млн рублей, опередив комедию «Конец славы», «Бременских музыкантов», «Холопа 2» и «Я — медведь».
Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль, получивший популярность благодаря своей роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Также в актерский состав вошли датский артист Клас Банг («Варяг», «Дракула») и Аарон Водовоз, снимавшийся в «King’s Man: Начало» и «Убивая Еву».
Выход фильма спровоцировал скандал среди аудитории Z-пабликов. Она обратила внимание, что картину снял режиссер с антивоенной позицией, притом что деньги на ленту выделил Минкульт.
В сети начали распространять скриншоты соцсетей Локшина, судя по которым режиссер осудил спецоперацию. Он назвал ее трагедией, за которую придется расплачиваться поколениям россиян.
Некоторые Z-активисты потребовали запретить прокат «Мастера и Маргариты» в России. Движение «Зов народа» направило обращение в Следственный комитет и ФСБ с просьбой возбудить в отношении Локшина уголовное дело за фейки о Российской армии, а также внести его в список экстремистов и террористов.