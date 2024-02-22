Животные сопровождают мужчину, который, судя по трейлеру, связан с криминальной деятельностью, а также — с миром дрэга. О своей необычной жизни Дуглас рассказывает в трейлере психиатру в отделении полиции.

«У собак есть настоящее чувство семьи. Они сплачиваются в тяжелые времена. Слабых немедленно исключают, их поглощают остальные. Но у людей слабые и трусливые всегда находят способ выжить», — говорит он.

Главные роли в ленте сыграли Калеб Лэндри Джонс, Мариса Беренсон и Джоника Т. Гиббс. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

«Догмен», получивший положительные отзывы критиков, стал своеобразным возвращением Бессона после кассового провала «Валериана и города тысячи планет» (2017 год), «худшего в карьере» фильма «Анна» (2019 год), распада студии EuropaCorp и длительного судебного разбирательства, связанного с обвинениями в изнасиловании. 22 июня с режиссера были сняты все обвинения.