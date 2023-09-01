Люк Бессон прослезился на премьере «Догмена» в Венеции. Это его первый фильм с 2017 года

31 августа на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Догмен» Люка Бессона.
После смотра зрители одарили команду проекта шестиминутными овациями, во время которых Бессон не смог сдержать слез. Постановщик также был крайне эмоционален во время пресс-конференции, посвященной фильму.
Тогда, общаясь с журналистами, он сказал: «Единственные две вещи, которые могут спасти вас, — это любовь и искусство, и уж точно не деньги. Когда у тебя есть и то и другое, ты счастливчик».
«Догмен», получивший положительные отзывы критиков, стал своеобразным возвращением Бессона после провального «Валериана и города тысячи планет» в 2017 году, распада его студии EuropaCorp и длительного судебного разбирательства, связанного с обвинениями в изнасиловании. 22 июня с режиссера были сняты все обвинения.
Новая лента Бессона рассказывает историю Дугласа, который с детства сталкивается с человеческой жестокостью. Он приходит к выводу, что в этом мире можно доверять только собакам, так как те безмерно преданы ему и готовы выполнять любые приказы. Премьера ленты в российском прокате состоится 28 сентября.