Путин связал снижение рождаемости в РФ с ростом доходов населения

Одной из причин снижения рождаемости в РФ стал рост благосостояния, передает ТАСС заявление Владимира Путина во время визита в Татарстан. Среди других причин он отметил пандемию COVID-19, с началом которой началось «определенное снижение рождаемости» в республике.

«По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки — образование, пост-образование, получение каких‑то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается — и Татарстан не исключение», — сказал Путин.

Путин отметил, что «количество третьих, четвертых рождений» в республике растет, «а общая рождаемость — падает». «Нужно сопровождать с определенными информационными программами весь этот процесс», — считает он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов упомянул проводимую в республике работу по сокращению числа абортов. В прошлом году он поддержал вывод абортов из частных клиник, а в феврале детский омбудсмен Татарстана предложила премировать врачей, отговоривших женщин от прерывания беременности.

В январе Росстат заявил о сокращении населения РФ на 243,8 тыс. за год. Среди регионов наибольшее сокращение числа постоянных жителей зафиксировано в Кемеровской (минус 20,2 тыс.), Нижегородской (минус 20 тыс.), Саратовской (минус 19 тыс.) и Свердловской (минус 16 тыс.) областях.