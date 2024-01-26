Росстат заявил о сокращении населения России на 243,8 тыс. за год

Численность постоянного населения России снизилась за год на 243,8 тыс. человек. На начало 2024-го она составила 146,204 млн, пишет РБК со ссылкой на предварительную оценку Росстата. Она не включает данные о жителях присоединенных украинских территорий.
Среди регионов наибольшее сокращение числа постоянных жителей зафиксировано в Кемеровской (минус 20,2 тыс.), Нижегородской (минус 20 тыс.), Саратовской (минус 19 тыс.) и Свердловской (минус 16 тыс.) областях.
Сильнее всего население увеличилось в Подмосковье (плюс 59,2 тыс.), Москве (плюс 50,5 тыс.) и Тюменской области (плюс 41,8 тыс.).
За 2022 год население страны, по оценке ведомства, уменьшилось на 532,6 тыс. человек. Таким образом отрицательная динамика замедлилась.
Предварительна оценка оказалась оптимистичнее базового варианта демографического прогноза, который был опубликован Росстатом осенью 2023 года. Ведомство предполагало, что за год население страны сократится на 386 тыс., до 146,08 млн человек.
Росстат также прогнозировал, что к 2046 году численность населения России может снизиться до 138,77 млн человек.