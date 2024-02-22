Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признали экстремистской организацией

Хабаровский краевой суд признал общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским и запретил его в России. Об этом говорится в телеграм-канале местной прокуратуры.

В ведомстве сочли, что участники движения занимаются экстремистской деятельностью «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора». По мнению правоохранителей, фактические цели движения — «создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем».

Для достижения этих целей, утверждают в прокуратуре, распространяются призывы к экстремистской деятельности, массовым беспорядкам и насилию в отношении представителей власти. За данные действия участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности, сказано в сообщении.

Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» также обвинили в «различных политических технологиях воздействия на принятие органами власти решений», включая проведение и организацию несанкционированных акций.

Иск с требованием признать движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским 7 февраля подала в суд прокуратура Хабаровского края.

В июле 2020 года Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации серии заказных убийств, а в феврале 2023-го приговорили к 22 годам колонии. По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы региона Олега Булатова. Арест губернатора вызвал серию массовых протестов в Хабаровске. Последний крупный митинг прошел в июле 2023 года, в годовщину ареста Фургала.