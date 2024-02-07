Прокуратура просит признать движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским

Прокуратура Хабаровского края просит признать движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретить его деятельность в России. Об этом говорится на сайте Минюста.
Дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд на закрытом заседании 22 февраля, в 10.00.
С 11 июля 2020 года по всей России регулярно проходят акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда его арестовали по подозрению в организации серии заказных убийств, а 10 февраля 2023-го приговорили к 22 годам колонии.
По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы региона Олега Булатова.
Кроме того, их обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом каждого из преступлений следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Свою вину Фургал не признал. По его словам, дело ведется по политическим мотивам.
Протестующие также связывают дело против экс-губернатора с тем, что он выиграл выборы у кандидата от «Единой России». Еще регион показал один из самых низких результатов голосования за поправки в конституцию.