Прокуратура просит признать движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским

Кроме того, их обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом каждого из преступлений следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Свою вину Фургал не признал. По его словам, дело ведется по политическим мотивам.