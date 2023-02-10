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Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:50

Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Об этом сообщает ТАСС.

«Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно: вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — отреагировал экс-губернатор на приговор.

Представители защиты Фургала заявили, что будут добиваться отмены приговора и оправдания. По их словам, права экс-губернатора систематически нарушались в суде.

«Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия», — заявил адвокат Михаил Карапетян

По делу Фургала также приговорили помощника экс-губернатора Андрея Карепова к 21 году колонии. Предпринимателя из Хабаровска Андрея Палея осудили за убийства конкурентов Фургала на 17 лет. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.

Следственный комитет завершил расследование дела хабаровского экс-губернатора в октябре 2021 года. По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, члены которой в 2004–2005 годах убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы региона Олега Булатова.

Кроме того, их обвинили в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом каждого из преступлений следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Свою вину Фургал не признал. По его словам, дело ведется по политическим мотивам.

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Сергей ФургалАндрей КареповОлег Булатов
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