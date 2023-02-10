Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии

«Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия», — заявил адвокат Михаил Карапетян