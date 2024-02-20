Пылающий Вашингтон в новом трейлере «Падения империи»

На ютуб-канале студии A24 появился новый трейлер «Падения империи» («Civil War») — экшн-эпопеи с Кирстен Данст и Ником Офферманом.
Действие ленты развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии.
По сюжету Техас, Калифорния и другие западные штаты объявляют войну федеральной власти, в стране наступает хаос. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента США.
Кроме Данст и Оффермана в фильме снялись Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. Режиссером выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция» и «Род мужской»). Это уже третий фильм, который он снял вместе с A24, после «Из машины» и «Рода мужского».
Фильм выйдет в российском прокате 16 мая, через три дня после мировой премьеры. Ленту, название которой переводится как «Гражданская война», сперва хотели выпустить в РФ под названием «Судный день», затем ее переименовали в «Падение империи».