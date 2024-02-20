Пылающий Вашингтон в новом трейлере «Падения империи»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:43
Фото: A24

На ютуб-канале студии A24 появился новый трейлер «Падения империи» («Civil War») — экшн-эпопеи с Кирстен Данст и Ником Офферманом.

Действие ленты развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии.

По сюжету Техас, Калифорния и другие западные штаты объявляют войну федеральной власти, в стране наступает хаос. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента США.

Кроме Данст и Оффермана в фильме снялись Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. Режиссером выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция» и «Род мужской»). Это уже третий фильм, который он снял вместе с A24, после «Из машины» и «Рода мужского».

Фильм выйдет в российском прокате 16 мая, через три дня после мировой премьеры. Ленту, название которой переводится как «Гражданская война», сперва хотели выпустить в РФ под названием «Судный день», затем ее переименовали в «Падение империи».

«Афиша Daily» включила «Падение империи» в список самых ожидаемых фильмов 2024 года.

Подробности по теме
«Род мужской» против «Пекла»: фильмы по сценариям Алекса Гарленда от худшего к лучшему
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+