Пылающий Вашингтон в новом трейлере «Падения империи»

Кроме Данст и Оффермана в фильме снялись Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. Режиссером выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция» и «Род мужской»). Это уже третий фильм, который он снял вместе с A24, после «Из машины» и «Рода мужского».