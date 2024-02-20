Фельдшер в Вологде поскользнулся на ступеньках жилого дома и отсудил 100 тыс. рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:46

Поскользнувшийся на ступеньках жилого дома фельдшер из Вологды отсудил у управляющей компании и подрядчика 100 тыс. рублей, передает «Комсомольская правда». Пострадавший получил деньги в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел еще в 2021 году. Мужчина поскользнулся на ступеньках лестницы жилого дома и упал, когда возвращался с вызова. В результате его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Работодатель фельдшера составил акт, где говорилось, что причиной было ненадлежащее содержание управляющей компанией и подрядчиком общих помещений многоквартирного дома. Потерпевший направил иск в суд.

Суд встал на сторону фельдшера и постановил выплатить мужчине по 50 тыс. рублей от подрядчика и управляющей компании.

В декабре 2023 года в Ростове-на-Дону за два дня не менее 333 человек обратились в травмпункты с повреждениями, полученными из‑за гололеда. В городе прошел ледяной дождь.

С 15 декабря по 18 января 2022 года в связи с травмами из‑за гололеда и падения наледи в Петербурге за медицинской помощью обратились 3158 человек. В основном госпитализации были связаны с переломами, «которые возникают при падении с высоты своего роста».

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