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В Ростове-на-Дону более 300 человек пострадали из‑за гололеда

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:47

В Ростове-на-Дону за два дня не менее 333 человек обратились в травмпункты с повреждениями, полученными из‑за гололеда. Об этом сообщил портал 161.ru со ссылкой на региональное правительство.

Среди пострадавших оказался 71 ребенок. Власти отметили, что «система здравоохранения области работает в напряженном режиме». У врачей увеличили число дежурных смен.

Кроме того, к работе привлекли дополнительные бригады скорой медпомощи. Минздра призвал жителей Ростовской области аккуратно передвигаться, а по возможности вообще не выходить на улицу.

В Ростове-на-Дону в течение двух дней шел ледяной дождь. Он превратил улицы города в каток и вынудил ввести в регионе штормовое предупреждение. Глава администрации города призвал не водить детей в школы 13 декабря.

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