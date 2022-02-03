За месяц от гололеда в Петербурге пострадали 3158 человек. Почти все они попали в больницы

С 15 декабря по 18 января в связи с травмами из‑за гололеда и падения наледи в Петербурге за медицинской помощью обратились 3158 человек. Об этом говорится в ответе городского Комитета по здравоохранению на запрос партии «Яблоко». Документ в своем телеграм-канале опубликовал Борис Вишневский.

Из обратившихся за помощью 2953 человека были госпитализированы, в том числе 141 ребенок. О погибших не сообщается.

Глава отдела травматологии петербургского НИИ имени Джанелидзе Игорь Беленький сказал, что в январе 2022 года к ним в учреждение обратились 1800 человек, из которых 400 пришлось госпитализировать.

В основном госпитализации связаны с переломами, «которые возникают при падении с высоты своего роста», уточнил он. «Это чаще [всего] переломы шейки бедра у пожилых пациентов, переломы „ключевой“ кости, в верхней ее части, что тоже свойственно пожилым людям, а также так называемые переломы лучезапястного сустава. И, конечно, переломы, связанные с подворачиванием ног: переломы в области голеностопного сустава», — цитирует слова эксперта «Бумага».

По мнению Беленького, 2022 год «ничем не отличается в ту или иную сторону от предыдущих». Он отметил, что в январе «травм зимнего периода» стало больше, но они более легкие.

В январе 2022 года в Петербурге возникли серьезные проблемы с уборкой снега, из‑за чего в городе образовался гололед и множество сугробов. Помимо этого, из‑за смены оператора по транспортировке отходов появились проблемы и с вывозом мусора.