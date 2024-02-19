В Турции отменили фестиваль «Каникулы с Би-2»

В январе участники «Би-2» провели неделю в миграционной тюрьме в условиях, которые журналист Михаил Козырев* называл совершенно чудовищными. Артистов задержали за проведение концертов без необходимого разрешения. Организаторы выступлений признали, что это их вина, поскольку они неправильно оформили визы.