В Турции отменили фестиваль «Каникулы с Би-2»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:54
Фото: из соцсетей «Би-2»

В турецком городе Кемер отменили фестиваль «Каникулы с Би-2». Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.

Выступление должно было пройти в конце апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra. В качестве ведущих фестиваля были приглашены Алекс Дубас и Максим Виторган.

Ранее концерт группы отменили в Дубае. Mash писал, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта «Би-2» в Дубае. В качестве причины представители РФ якобы называли антироссийскую позицию музыкантов.

В январе участники «Би-2» провели неделю в миграционной тюрьме в условиях, которые журналист Михаил Козырев* называл совершенно чудовищными. Артистов задержали за проведение концертов без необходимого разрешения. Организаторы выступлений признали, что это их вина, поскольку они неправильно оформили визы.

* Михаил Козырев внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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