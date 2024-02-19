В Турции отменили фестиваль «Каникулы с Би-2»

В турецком городе Кемер отменили фестиваль «Каникулы с Би-2». Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.
Выступление должно было пройти в конце апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra. В качестве ведущих фестиваля были приглашены Алекс Дубас и Максим Виторган.
Ранее концерт группы отменили в Дубае. Mash писал, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта «Би-2» в Дубае. В качестве причины представители РФ якобы называли антироссийскую позицию музыкантов.
В январе участники «Би-2» провели неделю в миграционной тюрьме в условиях, которые журналист Михаил Козырев* называл совершенно чудовищными. Артистов задержали за проведение концертов без необходимого разрешения. Организаторы выступлений признали, что это их вина, поскольку они неправильно оформили визы.
* Михаил Козырев внесен Минюстом в реестр иноагентов.