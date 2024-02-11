В Дубае отменили концерт «Би-2»

Выступление Би-2 в Дубае, запланированное на 17 февраля, не состоится. Об этом говорится в официальном телеграм-канале группы. Причины отмены там не уточняются.
Деньги за билеты вернут автоматически на карты, с которых осуществлялась покупка. Представители музыкантов сказали, что эта отмена не повлияет на другие концерты в гастрольном графике коллектива.
Накануне Mash писал, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта «Би-2» в Дубае. В качестве причны представители РФ якобы называли «антироссийскую позицию» музыкантов.
По утверждениям телеграм-канала, российское дипведомство в ОАЭ решило «проявить инициативу», «вдохновившись историей с Таиландом».
В Таиланде участники «Би-2» провели неделю в миграционной тюрьме в условиях, которые журналист Михаил Козырев* называл «совершенно чудовищными». Артистов задержали за проведение концертов «без необходимого разрешения». Организаторы выступлений признали, что это их вина, поскольку они неправильно оформили визы.
По словам юриста группы, Россия требовала выдачи трех из семи задержанных музыкантов — тех, у кого лишь российское гражданство. В итоге после вмешательства израилького консула всех участников «Би-2» отправили в Тель-Авив.
* Михаил Козырев внесен Минюстом в список иноагентов.