В Москве ФСБ сорвала фестиваль фанатов «My Little Pony» из‑за пропаганды ЛГБТ*

В Москве ФСБ сорвала косплей-фестиваль «Mi Amore Fest», организованный фанатами «My Little Pony». Об этом сообщили сами организаторы.
По их словам, на мероприятие поступила жалоба из‑за якобы пропаганды и демонстрации символики ЛГБТ*. Но по результатам проверок данные факты не подтвердились.
«Однако руководители сотрудников полиции попросили нас на всякий случай, в частности и из‑за текущей ситуации в стране пораньше закрыть мероприятие во избежание более крупных проблем и дали нам время провести ещё несколько часов активностей», — говорится в сообщении.
Организаторы поблагодарили участников фестиваля за «незабываемую атмосферу», а также заявили, что готовы вернуть деньги за билеты.
30 ноября Верховный суд по иску Минюста признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Многие правозащитники заявили, что решение Верховного суда нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.
Через некоторое время «Кинопоиск» поставил на мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» («My Little Pony») возрастную маркировку 18+. Baza предположила, что поводом мог стать персонаж Радуга Дэш — голубой пони с радужной гривой и хвостом.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.