Белгород попал под обстрел. Минимум пятеро погибли

Семён Гудошников
Сегодня в 14:45
Фото: t.me/vvgladkov

В результате обстрела Белгорода есть жертвы. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, предварительно пятеро погибли, среди них ребенок. Число раненых достигает 18.

Обстрел повредил семь частных домов, в пяти многоквартирных домах выбиты окна в нескольких квартирах, заявил глава области. Около пяти автомобилей задело осколками, повреждены магазин и одно из промышленных предприятий. Какое именно, Гладков не уточнил.

Еще два частных дома и один автомобиль получили повреждения в селе Шагаровка Белгородской области.

Местные жители отмечают, что один из снарядов упал на спортивном поле 42-й школы. Сильно поврежден торговый центр на Спортивной улице: у него выбило стекла, а около стен здания — обломки конструкций.

«Осторожно, новости» сообщают о шести погибших и 20 пострадавших. Погибшие — посетители ТЦ, который получил сильные повреждения, отмечает телеграм-канал.

По утверждениям Минобороны, удар нанесен из РСЗО RM-70 «Вампир». Министерство отчиталось о пресечении атаки ВСУ в 12.30 по Москве и уничтожении 14 снарядов силами ПВО.

В российском военном ведомстве также заявили о «групповом ударе высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины».

По словам министерства, целью стали предприятия по производству и ремонту авиадвигателей, минометных боеприпасов и радиоэлектроники, а также заводы, производящие топливо для ВСУ. Цель удара достигнута, все объекты поражены, отчитались в ведомстве.

Утром 15 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области.

Российский Белгород под сильный обстрел в последний раз попадал 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. В январе остановки в городе начали обкладывать бетонными блоками, чтобы защитить людей от обстрелов. Губернатор области пообещал эвакуировать местных жителей, которые опасаются за свою жизнь из‑за боевых действий.

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