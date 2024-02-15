Белгород попал под обстрел. Минимум пятеро погибли

Российский Белгород под сильный обстрел в последний раз попадал 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. В январе остановки в городе начали обкладывать бетонными блоками, чтобы защитить людей от обстрелов. Губернатор области пообещал эвакуировать местных жителей, которые опасаются за свою жизнь из‑за боевых действий.