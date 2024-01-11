Остановки в Белгороде начали обкладывать бетонными блоками, чтобы защитить людей от обстрелов

Остановки в Белгороде начали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками, чтобы защитить людей от обстрелов. Об это заявил во время прямого эфира мэр города Валентин Демидов, передает издание «МОЁ! Белгород».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок, уточняет издание. Ранее он поручил обложить бетонными блоками и мешками с песком остановки в районе Харьковская гора после обстрела 30 декабря, когда погибли 25 человек, в том числе пятеро детей.
В августе цокольные и подвальные окна белгородских школ стали закрывать мешками с песком, а остальные оклеили бронированной пленкой. В приграничных районах дети учились в удаленном режиме.