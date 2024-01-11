Остановки в Белгороде начали обкладывать бетонными блоками, чтобы защитить людей от обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок, уточняет издание. Ранее он поручил обложить бетонными блоками и мешками с песком остановки в районе Харьковская гора после обстрела 30 декабря, когда погибли 25 человек, в том числе пятеро детей.