Белгород подвергся обстрелу. Два ребенка погибли, сообщил губернатор

Несколько ракет попали по центру Белгорода, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», — написал он в телеграм-канале.
Накануне вечером Белгород также подвергся обстрелу. Минобороны сообщило об уничтожении 13 реактивных снарядов системы залпового огня в небе над областью. По словам Гладкова, один человек погиб, еще четверо пострадали, включая 10-летнего ребенка.
В ночь на 30 декабря российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями, заявили в военном ведомстве.
Это произошло после массированной ракетной атаки ВС РФ по Украине. 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове и Днепре (там одна из ракет попала в ТЦ). Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта, в МВД страны заявили о гибели 30 человек и ранении более 160. В российском Минобороны отчитались о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.