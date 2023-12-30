Белгород подвергся обстрелу. Два ребенка погибли, сообщил губернатор

Это произошло после массированной ракетной атаки ВС РФ по Украине. 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове и Днепре (там одна из ракет попала в ТЦ). Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта, в МВД страны заявили о гибели 30 человек и ранении более 160. В российском Минобороны отчитались о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.