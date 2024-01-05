Губернатор Гладков пообещал эвакуировать жителей Белгорода, которые хотят уехать из‑за обстрелов

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда», — написал он.