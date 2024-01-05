Губернатор Гладков пообещал эвакуировать жителей Белгорода, которые хотят уехать из‑за обстрелов

Власти Белгородской области помогут жителям Белгорода, которые опасаются обстрелов, переехать в безопасное место. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда», — написал он.
Глава региона уточнил, что сейчас желающих могут вывести в Старый Оскол и Губкин. Эти населенные пункты находятся в 140 и 120 километрах на северо-восток от Белгорода.
«Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона — значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь», — отметил Гладков.
Чтобы покинуть Белгород, он попросил обращаться в приемную губернатора, в приемную мэра города Валентина Демидова или звонить по телефонам 122 или 112.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил «Подъему», что при необходимости регион примет «тех, кому это нужно». В пресс-службе губернатора Липецкой области заявили, что тоже готовы принять белгородцев. Глава Курской области Роман Старовойт говорил, что предлагал белгородскому коллеге помощь, но тот пока отказался.
30 декабря Белгород подвергся ракетному удару, в результате которого погибли 24 человека, еще 108 пострадали. Атакой повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных дома, 7 социальных объектов, больше 50 автомобилей. Город попал под обстрел после массированной ракетной атаки ВС РФ по Украине.
В последние дни регулярно появляются сообщения о «прилетах» и работе ПВО в Белгороде. Вечером 4 января Гладков заявил, что силы ПВО сбили 10 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Пострадали 2 человека.