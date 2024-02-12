Борис Надеждин подал иски в Верховный суд. Он пытается оспорить недопуск к выборам президента

«Используя это, ЦИК стал отбраковывать сами подписи, ссылаясь на то, что сборщика нет в списке конкретного региона. Но он мог быть в списке соседнего региона, поскольку порой сборщики собирали подписи в нескольких регионах. Закон не предусматривает выбраковку подписей по такому принципу», — отметил политик.