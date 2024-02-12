Борис Надеждин подал иски в Верховный суд. Он пытается оспорить недопуск к выборам президента

Борис Надеждин, которого Центризбирком отказался регистрировать на выборах президента, подал два иска в Верховный суд. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Первый иск касается оспаривания нотариального списка сборщиков подписей. Как пояснил Надеждин, ЦИК обязал предоставить список людей, собиравших подписи, с указанием региона сбора. Таким образом сформировался не просто один перечень, а около 80 списков, разбитых по регионам.
«Используя это, ЦИК стал отбраковывать сами подписи, ссылаясь на то, что сборщика нет в списке конкретного региона. Но он мог быть в списке соседнего региона, поскольку порой сборщики собирали подписи в нескольких регионах. Закон не предусматривает выбраковку подписей по такому принципу», — отметил политик.
Вторым иском Надеждин пытается оспорить признание недействительным более 4,5 тыс. подписей по «заключению почерковеда», а также «из‑за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД».
По его словам, ему не выдали заключение почерковеда. «Ведомость не содержит обоснования решения эксперта. Поэтому сейчас мы подаем иск об оспаривании формы ведомости», — заявил он.
До 16 февраля политик намерен подать еще один иск в Верховный суд — самый главный — об оспаривании отказа зарегистрировать его на выборах. Чтобы оспорить несоответствия, «необходимо связаться с тысячами граждан по всей России», отметил он.
Центризбирком отказал Надеждину зарегистрироваться кандидатом в президенты на заседании 8 февраля. Члены комиссии приняли решение единогласно. Причина в том, что ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку политика, действительными — 95 587 из 104 734 (то есть 91%). Для регистрации кандидата доля недействительных подписей не должна превышать 5%.
Борис Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты России, который открыто выступал за завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой. Среди других пунктов его программы — увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова.