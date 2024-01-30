Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента

Выборы президента впервые будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта. 14 ноября 2023 года Путин одобрил поправки в закон о выборах президента, которые позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. В поправках также говорится, что снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ».