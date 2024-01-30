Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента. Он объявил об этом сразу же после сдачи подписей в ЦИК.
Лидер партии «Российский общенародный союз» призвал россиян поддержать Владимира Путина. Накануне ЦИК зарегистрировал действующего президента кандидатом.
«Нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно. „Российский общенародный союз“ принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина», — заявил Бабурин. Политик назвал решение о выходе из предвыборной гонки, «возможно, самым непростым в жизни».
Выборы президента впервые будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта. 14 ноября 2023 года Путин одобрил поправки в закон о выборах президента, которые позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. В поправках также говорится, что снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ».