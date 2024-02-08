Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом на выборах президента России

«Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — написал он в телеграм-канале.