Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом на выборах президента России

Центризбирком отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента России. Об этом политик заявил в своем телеграм-канале. Заседание комиссии транслировали на ее сайте. Решение принято членами ЦИК единогласно.
Центризбирком признал недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. В них также обнаружили подписи 11 умерших людей. Действительными признали 95 587 подписей из 104 734, поданных штабом политика (то есть 91%).
Еще одно нарушение в подписях Надеждина, о котором заявил ЦИК: два сборщика были членами избиркомов, что запрещено законом. В комиссии утверждают, что суммарно они собрали 360 подписей.
По закону для регистрации кандидата доля недействительных подписей не должна превышать 5%.
Надеждин заявил, что не согласен с решением Центризбиркома и будет обжаловать его в Верховном суде РФ.
«Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — написал он в телеграм-канале.
Также не допустили до выборов Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России». Среди поданных им 104 998 подписей ЦИК признала недействительными 8979, достоверными — 96 019. Малинкович сказал, что уважает решение комиссии и не будет его обжаловать.
Борис Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты России, который открыто выступал за завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой. Среди других пунктов его программы — увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.