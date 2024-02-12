Шутки над Disney и «Marvel Божья»: смотрим тизер «Дэдпула и Россомахи»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:53
Кадр: Marvel Entertainment/YouTube

Marvel показала тизер грядущего фильма «Дэдпул и Росомаха», в котором снялся Хью Джекман, во время Супербоула. В нем герой Райана Рейнольда путешествует между вселенными и попадает к героям Marvel.

Во время празднования Дня рождения к Уэйду Уилсону заглядывают представители мультивселенной, впервые показанные во втором сезоне «Локи», и переправляют супергероя в Marvel. Дэдпул знакомится с действующими лицами и обещает «вот-вот навсегда изменить вашу маленькую киновселенную».

В видео герой Рейнольдса подшучивает над Disney («Пеггинг для меня не в новинку, дружок, в отличие от Disney») и сравнивает себя с мессией. Авторы фильма также показали встречу Дэдпула и Росомахи.

«Дэдпул и Росомаха» выйдут в американский прокат 26 июля. Летом 2023 года в сети появились кадры со съемок «Дэдпула-3», на которых можно увидеть Джекмана в образе супергероя.

К озвучке Дэдпула вернется официальный голос Рейнолдса — Петр Иващенко. А Джекмана в роли Росомахи озвучит Александр Рахленко.

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