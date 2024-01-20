Петр Гланц вернется к озвучке Дэдпула в третьем фильме

«Более того, на дубляж этого проекта будет задействована вся производственная команда официального дубляжа первой и второй частей „Дэдпула“, включая переводчика Татьяну Омельченко, благодаря которой этот кинокомикс до сих пор разбирают на цитаты», — заявили в RHS.