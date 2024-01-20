Официальный голос Райана Рейнольдса — Петр Гланц — вернется к озвучке Дэдпула в третьем фильме серии в дубляже Red Head Sound.
Актер также вызывался курировать процесс дубляжа этого проекта и попросил от студии полного творческого контроля.
«Более того, на дубляж этого проекта будет задействована вся производственная команда официального дубляжа первой и второй частей „Дэдпула“, включая переводчика Татьяну Омельченко, благодаря которой этот кинокомикс до сих пор разбирают на цитаты», — заявили в RHS.
Помимо прочего, официальный голос Хью Джекмана — Александр Рахленко — вновь озвучит Россомаху в предстоящем кинокомиксе. Сюжет «Дэдпула-3» не раскрывается, но СМИ считают, что его посвятят путешествиям между разными мирами. Постановщиком фильма выступает Шон Леви («Главный герой» и «Проект „Адам“»).
Фильм должен выйти в прокат 26 июля 2024 года. Недавно Рейнолдс опубликовал пост с призывом к СМИ и поклонникам не публиковать фотографии со съемок, чтобы не испортить фильм.