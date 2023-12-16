«Головоломка-2» и «Дэдпул-3»: названы самые ожидаемые фильма 2024 года

На первое место попал «Дэдпул-3» с Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом в главных ролях. В топ-5 вошли «Битлджус-2», «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Дюна. Часть вторая» и «Веном-3».
В рейтинг Fandango также попали такие ленты, как «Гадкий я-4», «Головоломка-2», «Властелин колец: Война рохирримов», «Гладиатор-2» и «Тихое место: День первый».
В списке самых ожидаемых героев — Хью Джекман в роли Росомахи, Райан Рейнольдс в роли Уэйда Уилсона, Стив Карелл в роли Грю, Том Харди, как Эдди Брок и Джек Блэк в роли По.
А злодеев — Майкл Китон в роли Битлджуса, Леди Гага — Харли Куинн, Хоакин Феникс — Артур Флек, пришельцы из «Тихого места: День первый», а также Остин Батлер в роли Фейд-Рауты в «Дюне. Часть вторая».
Для составления рейтингов Fandango опросила 8000 покупателей, а также выяснила их настроение в преддверии следующего года. Около 81% заявили, что с большим нетерпением ждут фильмов в 2024 году, чем в 2023-м. А 88% заявили, что собираются сходить в кино всего на несколько картин.