«Головоломка-2» и «Дэдпул-3»: названы самые ожидаемые фильма 2024 года

Для составления рейтингов Fandango опросила 8000 покупателей, а также выяснила их настроение в преддверии следующего года. Около 81% заявили, что с большим нетерпением ждут фильмов в 2024 году, чем в 2023-м. А 88% заявили, что собираются сходить в кино всего на несколько картин.