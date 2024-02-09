«Сименс» переименовался в «Системс»

Российское подразделение Siemens переименовалось в «Системс», передает «Интерфакс». Немецкий энергетический концерн Siemens по-прежнему числится владельцем компании.
На протяжении последних трех лет российская структура находится в процессе реорганизации. Помимо ООО «Сименс» в РФ также зарегистрирована компания «Сименс энергетика».
Siemens объявил о прекращении бизнеса в РФ из‑за убытков после начала спецоперации в мае 2022 года, а в марте приостановил поставки новых «Сапсанов». Незадолго до этого бытовую технику компании включили в список товаров, разрешенных для параллельного импорта.
В августе того же года Siemens начал реструктуризацию бизнеса в РФ. Причиной стали санкции Евросоюза, которые начали «оказывать существенное влияние на деловую активность».