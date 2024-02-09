«Сименс» переименовался в «Системс»

Siemens объявил о прекращении бизнеса в РФ из‑за убытков после начала спецоперации в мае 2022 года, а в марте приостановил поставки новых «Сапсанов». Незадолго до этого бытовую технику компании включили в список товаров, разрешенных для параллельного импорта.