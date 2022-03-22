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Siemens приостановил поставки в Россию новых «Сапсанов»

Семён Гудошников
Вчера в 17:49

РЖД получили уведомление от Siemens о приостановке контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан». Об этом заявил гендиректор госкорпорации Олег Белозеров в рамках отрытого диалога в Совете Федерации.

«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке «Сапсанов», — цитирует его слова РИА «Новости».

Контракт был заключен в 2019 году и предполагал закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов». Сумма договора — 1,1 млрд евро, поставку новой партии поездов ожидали с 2022 года.

Белозеров сказал, что, несмотря на это, в России есть и свои производители, например группа «Синара» и входящий в нее завод «Уральские локомотивы». «У нас есть достаточно много компетенций, которые мы, к счастью, переводили в Российскую Федерацию», — заверил он.

Договор с Siemens об обслуживании действующих поездов РЖД «Сапсан» и «Ласточка» пока в силе. Сейчас между Москвой и Петербургом курсирует 16 «Сапсанов».

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