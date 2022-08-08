перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Christin Hume/Unsplash
В России заблокировали 138 тыс. сайтов с начала военной операции 12:07
Siemens начал реструктуризацию бизнеса в России 11:06
В Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире» 11:05
В Центральном парке Нью-Йорка появилась статуя Путина 10:22
Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом 10:07
Anna Zvereva/Wikimedia Commons
NordWind получит субсидии в 5 раз меньше заслуженных из‑за оставленных за рубежом самолетов 9:27
Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе 8:48
Илон Маск предложил Байдену освободить всех осужденных по делам о наркотиках Вчера в 20:50
Беглов рассказал о планах построить в Петербурге 89 новых станций метро Вчера в 20:04
Как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в мире киберпанка? Показывает нейросеть Вчера в 18:44
В России заблокировали Patreon, The Mars Volta выпустят новый альбом и другие новости дня
Вчера в 18:03 дайджест
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником Вчера в 17:14
Из соцсетей Cihan
В Москве откроется второй турецкий ресторан Аркадия Новикова Cihan Вчера в 16:59
В Китае сгорел самый длинный деревянный мост. Ему было более 900 лет Вчера в 16:20
В сети появился тизер шестого сезона «Рика и Морти» Вчера в 15:37
Из России в Беларусь запустили туристический поезд Вчера в 15:23
Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ. Его главным соперником был украинец Вчера в 13:35
Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов-2: Месть Фредди»
Умер актер Клу Гулагер из «Кошмара на улице Вязов» Вчера в 13:34
В России заблокировали Patreon и Grammarly Вчера в 12:53
Незабываемые каникулы в тизере фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета» Вчера в 12:43

Siemens начал реструктуризацию бизнеса в России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет корпорации за третий квартал 2022 года.

Причиной стали санкции Евросоюза, введенные после 10 июля. В отчете говорится, что они начали «оказывать существенное влияние на деловую активность компании в России и не оправдывают продолжение работы в стране».

Siemens отмечает, что уже сделаны конкретные шаги для оптимального решения по реструктуризации активов, какие именно — не раскрывается. Предполагается, что процесс будет завершен к концу 2022 финансового года.

По итогам финансового 2022 года Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако серьезных негативных последствий с 2023 года компания не ожидает.

В России Siemens Energy — один из основных поставщиков энергооборудования. Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa была партнером «Энел Россия» по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики в стране.

События недели на afisha.ru
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Siemens
ЕС
Энел Россия
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить