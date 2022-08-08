Siemens начал реструктуризацию бизнеса в России

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет корпорации за третий квартал 2022 года.

Причиной стали санкции Евросоюза, введенные после 10 июля. В отчете говорится, что они начали «оказывать существенное влияние на деловую активность компании в России и не оправдывают продолжение работы в стране».

Siemens отмечает, что уже сделаны конкретные шаги для оптимального решения по реструктуризации активов, какие именно — не раскрывается. Предполагается, что процесс будет завершен к концу 2022 финансового года.

По итогам финансового 2022 года Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако серьезных негативных последствий с 2023 года компания не ожидает.

В России Siemens Energy — один из основных поставщиков энергооборудования. Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa была партнером «Энел Россия» по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики в стране.