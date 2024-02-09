Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в список экстремистов и террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла левого активиста и политика, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из обновленной базы ведомства.
12 января Удальцова задержали по уголовному делу об оправдании терроризма. За сутки до этого в его квартире провели обыск, силовики изъяли гаджеты и отвезли на допрос в Следственный комитет. По статье 205.2 УК активисту грозит до пяти лет колонии.
Лидер «Левого фронта» связал свой арест с постами в защиту уфимского марксистского кружка, членов которого обвинили в терроризме. «Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм», — заявил он, назвав обвинения в свой адрес «бредом».
В марксистский кружок из Уфы входил среди прочих региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин, который также внесен в список террористов и экстремистов. Участников этого кружка арестовали по делу об организации террористического общества в марте 2022 года.
Удальцов уже отбывал заключение: три года — с лета 2014 года по лето 2017-го — он провел в колонии по «болотному делу». В декабре 2023 года Удальцова задержали за то, что он развернул флаги «Левого фронта» на Красной площади во время акции, приуроченной к дню рождения Сталина. Ранее он поддерживал инициативу «Коммунистов России» о возвращении останков Сталина в Мавзолей.
Жена Удальцова Анастасия — депутатка Госдумы от КПРФ. Мандат к ней перешел в 2022 году от Валерия Рашкина, которого лишили депутатского кресла после уголовного дела о незаконной охоте. Анастасия Удальцова была одной из тех, кто проголосовал за законопроект о конфискации имущества за преступления против безопасности России (он был принят Госдумой единогласно). Среди прочего этот закон предполагает конфискацию за публичные призывы к экстремистской деятельности (правда, имеется в виду статья 280 УК, а не 205.2, по которой судят мужа Удальцовой).