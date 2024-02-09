Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в список экстремистов и террористов

Жена Удальцова Анастасия — депутатка Госдумы от КПРФ. Мандат к ней перешел в 2022 году от Валерия Рашкина, которого лишили депутатского кресла после уголовного дела о незаконной охоте. Анастасия Удальцова была одной из тех, кто проголосовал за законопроект о конфискации имущества за преступления против безопасности России (он был принят Госдумой единогласно). Среди прочего этот закон предполагает конфискацию за публичные призывы к экстремистской деятельности (правда, имеется в виду статья 280 УК, а не 205.2, по которой судят мужа Удальцовой).