Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят Госдумой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ «законом о негодяях». «Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал он в своем телеграм-канале.