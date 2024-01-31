Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят Госдумой

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности страны. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, если фейки или призывы распространялись из корыстных побуждений или по найму.
Как отмечала журналистка Фарида Рустамова, под угрозу конфискации, скорее всего, попадут журналисты и активисты — именно против этой группы заводится большинство дел о фейках об армии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ «законом о негодяях». «Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал он в своем телеграм-канале.
Документ вносит поправку в статью 104 Уголовного кодекса России. Она предполагает конфискацию имущества на основании обвинительного приговора суда либо если имущество или деньги на его покупку были получены преступным путем. Сейчас среди нарушений, за которые грозит такое наказание, есть убийство, торговля людьми, нарушение авторских прав, бандитизм, международный терроризм, организация преступного сообщества, насильственный захват власти и другие.
К ним добавят еще восемь статей. Кроме фейков и призывов, направленных против безопасности страны, это призывы к экстремизму, к нарушению целостности России, к введению санкций против РФ и ее граждан, помощь в исполнении решений международных организаций, в которых страна не участвует, дискредитация Вооруженных сил.
Авторами законопроекта выступили 395 депутатов — почти 90% от их общего числа. Документ внесли в Думу 22 января, через два дня он прошел первое чтение.