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У россиян хотят отбирать имущество за фейки и дискредитацию. Как это будет устроено?

Степан Бальмонд
Сегодня в 19:00
Фото: Daniele Badolato/Getty Images
Депутаты разработали поправку к закону об изъятии имущества: они предлагают отбирать деньги, ценности и недвижимость за фейки об армии, дискредитацию Вооруженных сил или публичные призывы к экстремизму. «Афиша Daily» вместе с юристами разобралась, как устроена процедура конфискации сейчас, что в ней изменится и как это отразится на россиянах.

За что конфискуют имущество в России сейчас

Об этом говорится в первой и второй частях 104 статьи Уголовного кодекса РФ. Конфискация возможна только на основании обвинительного приговора суда и если имущество или средства на его покупку были получены преступным путем. У человека могут отобрать деньги, ценности, недвижимость, автомобиль, технику и предметы, с помощью которых совершалось преступление, — что именно, решает суд. Среди правонарушений, за которые может грозить это наказание, есть убийство, торговля людьми, нарушение авторских прав, бандитизм, международный терроризм, организация преступного сообщества, насильственный захват власти и другие.

Какие изменения собираются внести

Идея конфискации имущества у россиян не нова: в конце декабря 2022 года с таким предложением выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Эту меру он назвал «уроком Пугачевой», заявив: «Либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО».

Уже на следующий день эту инициативу раскритиковал другой сенатор — Андрей Клишас. Инициативу Цепкова он описал как «антиконституционную» и потому «нереализуемую». Согласно 35 статье Конституции РФ, «право частной собственности охраняется законом».

Тем не менее 20 января 2024 года законопроект о расширении оснований для конфискации имущества анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин — об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Согласно поправкам, изымать ценности россиян можно будет еще как минимум по восьми статьям Уголовного кодекса:

  • распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК);
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);
  • публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);
  • публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК);
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);
  • призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК);
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);
  • реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

По мнению Володина, законопроект коснется «негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО». Авторами поправок, помимо председателя Госдумы, стали и другие влиятельные политики: Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов и не только.

В опубликованном в понедельник документе есть уточнения. Конфисковать имущество смогут также за работу с нежелательными организациями, незаконное пересечение границы, разглашение гостайны, помощь иностранным государствам в уголовном преследовании российских чиновников или военных, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или международной организацией, дезертирство, неисполнение приказа военного руководства, диверсию. У осужденных по этим статьям власти смогут изымать ценности, «используемые или предназначенные для финансирования» преступлений.

Конфискация по статьям о фейках об армии и публичных действиях против безопасности государства возможна при условии, что преступления совершались «из корыстных побуждений». Кроме того, теперь у людей смогут отнимать государственные награды и почетные звания — при доказанной вине в дискредитации вооруженных сил, призывах ввести санкции, осуществлении экстремистской деятельности, совершении действий против территориальной целостности РФ, реабилитации нацизма.

Что об этом думают специалисты

Насколько конфискация имущества распространена в России?

Арминэ Григорян

Адвокат

«Согласно статистике, в последнее время суды стали активнее применять конфискацию имущества. За весь 2022 год к этому приговорили 5545 осужденных, а за первое полугодие 2023 года — 4473. Чаще всего изъятию подлежат транспортные средства, деньги и электронные устройства: мобильные телефоны, компьютеры, планшеты.

Конфискация недвижимости для современной уголовной практики — редкость. Это связано с тем, что факт приобретения квартиры или дома за счет средств, полученных от преступления, сложно доказать.

При применении новых поправок для конфискации нужно будет установить, что имущество, подлежащее конфискации, использовалось в деятельности, направленной на подрыв безопасности и основ конституционного строя России».

Могут ли конфисковать квартиру и другую недвижимость?

София Любимова

Риелтор

«Если доказана вина и есть состав преступления, то имущество должно быть изъято в любом случае, и повлиять на это не получится. В такой ситуации конфисковать квартиру или дом могут, даже если они были куплены в ипотеку, в них прописаны несовершеннолетние или они находятся в залоге у банка. Принцип единственного жилья также не действует — недвижимость, даже если другой у человека нет, должна быть изъята и продана с торгов. При этом недвижимость, находящаяся в собственности на законных основаниях, конфискации не подлежит».

Как получить конфискованное имущество назад?

Ирина Гукова

Основатель юридической компании GAP

«Получить собственность назад можно при успешном обжаловании решения суда или изменении обстоятельств, которые привели к изъятию. Например, если человек, причастный к преступлению, докажет, что имущество было куплено законным путем, он может обратиться в суд с просьбой о возврате. Обычно эта процедура сложна и требует профессиональной юридической помощи. Важно обратиться к квалифицированному адвокату, который специализируется на уголовном праве.

Собственность может быть исключена из изъятия, если она принадлежит третьим лицам, которые не имеют отношения к совершенному преступлению, и если оно было приобретено законным путем. Такие случаи обычно рассматриваются в судебном порядке».

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