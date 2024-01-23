У россиян хотят отбирать имущество за фейки и дискредитацию. Как это будет устроено?

За что конфискуют имущество в России сейчас
Об этом говорится в первой и второй частях 104 статьи Уголовного кодекса РФ. Конфискация возможна только на основании обвинительного приговора суда и если имущество или средства на его покупку были получены преступным путем. У человека могут отобрать деньги, ценности, недвижимость, автомобиль, технику и предметы, с помощью которых совершалось преступление, — что именно, решает суд. Среди правонарушений, за которые может грозить это наказание, есть убийство, торговля людьми, нарушение авторских прав, бандитизм, международный терроризм, организация преступного сообщества, насильственный захват власти и другие.
Какие изменения собираются внести
Идея конфискации имущества у россиян не нова: в конце декабря 2022 года с таким предложением выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Эту меру он назвал «уроком Пугачевой», заявив: «Либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО».
Тем не менее 20 января 2024 года законопроект о расширении оснований для конфискации имущества анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин — об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Согласно поправкам, изымать ценности россиян можно будет еще как минимум по восьми статьям Уголовного кодекса:
- распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК);
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);
- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);
- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК);
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);
- призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК);
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);
- реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).
По мнению Володина, законопроект коснется «негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО». Авторами поправок, помимо председателя Госдумы, стали и другие влиятельные политики: Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов и не только.
В опубликованном в понедельник документе есть уточнения. Конфисковать имущество смогут также за работу с нежелательными организациями, незаконное пересечение границы, разглашение гостайны, помощь иностранным государствам в уголовном преследовании российских чиновников или военных, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или международной организацией, дезертирство, неисполнение приказа военного руководства, диверсию. У осужденных по этим статьям власти смогут изымать ценности, «используемые или предназначенные для финансирования» преступлений.
Конфискация по статьям о фейках об армии и публичных действиях против безопасности государства возможна при условии, что преступления совершались «из корыстных побуждений». Кроме того, теперь у людей смогут отнимать государственные награды и почетные звания — при доказанной вине в дискредитации вооруженных сил, призывах ввести санкции, осуществлении экстремистской деятельности, совершении действий против территориальной целостности РФ, реабилитации нацизма.
Что об этом думают специалисты
Насколько конфискация имущества распространена в России?
Адвокат
«Согласно статистике, в последнее время суды стали активнее применять конфискацию имущества. За весь 2022 год к этому приговорили 5545 осужденных, а за первое полугодие 2023 года — 4473. Чаще всего изъятию подлежат транспортные средства, деньги и электронные устройства: мобильные телефоны, компьютеры, планшеты.
Конфискация недвижимости для современной уголовной практики — редкость. Это связано с тем, что факт приобретения квартиры или дома за счет средств, полученных от преступления, сложно доказать.
При применении новых поправок для конфискации нужно будет установить, что имущество, подлежащее конфискации, использовалось в деятельности, направленной на подрыв безопасности и основ конституционного строя России».
Могут ли конфисковать квартиру и другую недвижимость?
Риелтор
«Если доказана вина и есть состав преступления, то имущество должно быть изъято в любом случае, и повлиять на это не получится. В такой ситуации конфисковать квартиру или дом могут, даже если они были куплены в ипотеку, в них прописаны несовершеннолетние или они находятся в залоге у банка. Принцип единственного жилья также не действует — недвижимость, даже если другой у человека нет, должна быть изъята и продана с торгов. При этом недвижимость, находящаяся в собственности на законных основаниях, конфискации не подлежит».
Как получить конфискованное имущество назад?
Основатель юридической компании GAP
«Получить собственность назад можно при успешном обжаловании решения суда или изменении обстоятельств, которые привели к изъятию. Например, если человек, причастный к преступлению, докажет, что имущество было куплено законным путем, он может обратиться в суд с просьбой о возврате. Обычно эта процедура сложна и требует профессиональной юридической помощи. Важно обратиться к квалифицированному адвокату, который специализируется на уголовном праве.
Собственность может быть исключена из изъятия, если она принадлежит третьим лицам, которые не имеют отношения к совершенному преступлению, и если оно было приобретено законным путем. Такие случаи обычно рассматриваются в судебном порядке».