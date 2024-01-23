У россиян хотят отбирать имущество за фейки и дискредитацию. Как это будет устроено?

«Если доказана вина и есть состав преступления, то имущество должно быть изъято в любом случае, и повлиять на это не получится. В такой ситуации конфисковать квартиру или дом могут, даже если они были куплены в ипотеку, в них прописаны несовершеннолетние или они находятся в залоге у банка. Принцип единственного жилья также не действует — недвижимость, даже если другой у человека нет, должна быть изъята и продана с торгов. При этом недвижимость, находящаяся в собственности на законных основаниях, конфискации не подлежит».