Против Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

Против активиста и главы «Левого фронта» Сергея Удальцова, который ранее отбывал срок по «болотному делу», возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Виолетту Волкову.
«В четверг утром у Удальцова был проведен обыск, изъяли электронные носители и гаджеты. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Его увезли на допрос в Следственный комитет», — рассказала Волкова агентству.
О том, что в его квартиру пришли с обыском, Удальцов сообщил утром 11 января. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции», — написал он в своем телеграм-канале, после чего перестал выходить на связь.
В 2014 году активиста приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима по «болотному делу». После отбывания срока суд наложил на него административный надзор и запретил участвовать в массовых мероприятиях в течение трех лет.