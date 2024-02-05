У Малинковича нашли 14% брака в подписях. С решением ЦИКа о нерегистрации он спорить не будет

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:07
Фото: «Вести Алтай» /YouTube

Центризбирком нашел 14% брака в подписных листах кандидата в президенты Сергея Малинковича («Коммунисты России»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на политика.

По словам Малинковича, если ЦИК откажет в регистрации, оспаривать это решение он не станет. «Оспаривать не будем. Не потому что мы считаем, что они во всем правы, но сейчас период СВО, и мы не хотим нарушать стабильность в обществе», — сказал он.

Политик добавил, что он готов будет взять реванш на выборах в сентябре: «Там мы всем покажем, что нас действительно поддерживает население».

ЦИК также нашел 15% брака в подписях Бориса Надеждина. Решение по нему и Малинковичу Центризбирком вынесет 7 февраля.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В настоящее время зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.

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