У Малинковича нашли 14% брака в подписях. С решением ЦИКа о нерегистрации он спорить не будет

По словам Малинковича, если ЦИК откажет в регистрации, оспаривать это решение он не станет. «Оспаривать не будем. Не потому что мы считаем, что они во всем правы, но сейчас период СВО, и мы не хотим нарушать стабильность в обществе», — сказал он.