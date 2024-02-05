ЦИК нашел в подписях Бориса Надеждина 15% брака. Политик заявил, что будет «отбивать» подписи

ЦИК нашел 15% брака в подписях Бориса Надеждина. Об этом сообщил представитель кандидата в президенты России Игорь Артемьев в своем телеграм-канале. Итоговое решение о регистрации кандидата комиссия примет 7 февраля.
«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 10% брака из 60 тыс. проверенных», — написал он. При этом Артемьев отметил, что «впереди заседание ЦИК 7 февраля», а «потом суд».
Ранее работники комиссии обнаружили ошибки в подписных листах Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России»). Зампредседателя на комиссии Центризбиркома Николай Булаев заявил, что «ошибки вызывают удивление», но не уточнил, о каком из кандидатов идет речь.
Борис Надеждин выступает за завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой, увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистию политзаключенных.
В конце 90-х Надеждин работал помощником председателя правительства Бориса Немцова, а с 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». После работы в Госдуме он вернулся к научной и преподавательской деятельности. В 2019 году был избран депутатом Совета депутатов Долгопрудного.
Центризбирком допустил Надеждина до сбора подписей 28 декабря и за первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тыс. подписей. После того как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, у пунктов сбора образовались очереди — и следующие 75 тыс. получилось собрать всего за пять дней.