ЦИК нашел в подписях Бориса Надеждина 15% брака. Политик заявил, что будет «отбивать» подписи

В конце 90-х Надеждин работал помощником председателя правительства Бориса Немцова, а с 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». После работы в Госдуме он вернулся к научной и преподавательской деятельности. В 2019 году был избран депутатом Совета депутатов Долгопрудного.