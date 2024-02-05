Нолан назвал «Дюну-2» пятым эпизодом «Звездных войн» своего поколения

Вильнев ответил, что для него такое сравнение невероятно лестно. «Для меня это огромный комплимент. Просмотр „Империя наносит ответный удар“ был одним из самых запоминающихся киноопытов моего детства. На момент его выхода мне было около 11 лет. Чтобы попасть в кинотеатр, мы с друзьями проезжали на велосипедах 25 километров. И мы смотрели его по несколько раз в день. Этот фильм оказал невероятное влияние на меня», — прокомментировал постановщик.