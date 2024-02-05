Нолан назвал «Дюну-2» пятым эпизодом «Звездных войн» своего поколения

Режиссер «Оппенгеймера» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан поделился своими мыслями после просмотра предстоящей «Дюны-2» с ее создателем Дени Вильневом. Видео с фрагментом паблик-тока, посвященного повторному прокату фильма «Довод», опубликовал аккаунт Raiders of the Lost Podcast в соцсети X.
В разговоре о новой части экранизации романа Фрэнка Герберта Нолан сравнил ее с самой популярной космической сагой в истории.
«Если „Дюна“ для меня была „Новой надеждой“, то „Дюна-2“ — это „Империя наносит ответный удар“, моя любимая часть „Звездных войн“. Новый фильм прекрасно раскрывает все, что представили в первой части», — заявил режиссер.
Вильнев ответил, что для него такое сравнение невероятно лестно. «Для меня это огромный комплимент. Просмотр „Империя наносит ответный удар“ был одним из самых запоминающихся киноопытов моего детства. На момент его выхода мне было около 11 лет. Чтобы попасть в кинотеатр, мы с друзьями проезжали на велосипедах 25 километров. И мы смотрели его по несколько раз в день. Этот фильм оказал невероятное влияние на меня», — прокомментировал постановщик.
В актерском составе ленты Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Кристофер Уокен, Стеллан Скарсгорд, Остин Батлер, Дейв Баутиста, Хавьер Бардем и другие артисты. Последний на сегодняшний день международный трейлер фильма можно посмотреть здесь.